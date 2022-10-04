Движение поездов на зеленой ветке метро в Москве восстановили после задержки из-за человека на путях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение поездов на зеленой ветке метро ввели в график после задержки из-за человека на путях. Как сообщили в пресс-службе метрополитена Москвы, ЧП произошло на станции «Белорусская».

После короткой заминки поезда на Замоскворецкой линии метро курсируют по графику.

Сообщается, что одному из составов пришлось применить экстренное торможение. Пассажира оперативно подняли на платформу. После этого пришлось временно снизить скорость следующих поездов, чтобы соблюсти интервалы движения.

В метрополитене Москвы пассажиров попросили соблюдать правила, не подходить к краю платформы и не спускаться на пути. Все это опасно для здоровья и жизни.

Напомним, ранее в районе станции «Рязанский проспект» погибла женщина. Причиной смерти стало падение на пути. Как писал KP.RU, выяснением обстоятельств произошедшего занялись правоохранители.