Подозреваемого в торговле наркотиками задержали в центре Москвы

Правоохранители задержали подозреваемого на Шлюзовой набережной в центре Москвы Фото: "КП" Архив

В центре Москвы был задержан мужчина, при обыске которого правоохранители обнаружили 44 свёртка с неопознанным веществом. Позже лабораторное исследование подтвердило, что это кокаин общей массой более 104 граммов. Об этом пишет пресс-служба столичного МВД.

К полицейским пришло обращение, в котором заявитель сообщил о возможной причастности 30-летнего гражданина к сбыту наркотиков. Проверяя эту информацию, правоохранители задержали подозреваемого на Шлюзовой набережной в центре Москвы и действительно обнаружили у него сразу 44 свёртка с веществом, которое позже идентифицируют как кокаин.

Следователи полагают, что 104 грамма кокаина предназначались для дальнейшей продажи, однако расследование пока продолжается. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ, и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого пока поместили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве будут судить руководителей и членов целого сообщества наркоторговцев, у которых изъяли более 6 килограммов «синтетики», 450 граммов кокаина.