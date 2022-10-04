Герой России Сергей Липовой поддержал призванных на службу москвичей

Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой поддержал мобилизованных москвичей. Фото: Станислав Красильников/ТАСС.

Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой поддержал мобилизованных москвичей. Ветеран афганской и чеченской военных кампаний, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» приехал в один из резервных мобилизационных пунктов столицы. Сергей Липовой обратился к отправляющимся на службу горожанам со словами напутствия. Глава ветеранской организации уверен, что все, кто отправляется сегодня в зону боевых действий, - герои.

«Нужно людям сказать добрые, напутствующие слова. О том, что они все герои, они сегодня пришли добровольно, выполняют особенную миссию и борются с фашизмом», - рассказал Сергей Липовой корреспонденту Агентству городских новостей «Москва».

Герой России отметил, что настроение у мобилизованных москвичей боевое, и что он ждет их с победой.

Сергей Липовой проходил службу в рядах Вооруженных сил с 1983 по 2005 годы. Он служил военным летчиком, в должности командира вертолета Ми-8 принимал участие в Афганской войне. Затем в составе группы российских пограничных войск отправился в Таджикистан. В 1996 году после разгрома батареи противника ему присвоили звание Героя России. После окончания службы Липовой возглавил общероссийскую организацию «Офицеры России».

Частичная мобилизация в столице продолжается, москвичи прибывают в военкоматы. Кроме получивших повестки горожан в резервные мобилизационные пункты идут и те, кто отправляется на службу по собственной инициативе. Явившиеся в военные комиссариаты отмечают, что с собой можно не брать теплую одежду и медикаменты. Призывников на месте обеспечивают всем необходимым: выдают теплые куртки и штаны, аптечку и другие предметы первой необходимости. Обмундирование, в том числе теплые вещи, и сухие пайки, предоставляется по инициативе столичных властей.

«Правительством Москвы с объявлением частичной мобилизации было принято решение: помимо дополнительных денежных выплат обеспечивать наших мобилизованных ребят еще и вещевым имуществом от города Москвы. На вещевом складе мы приготовили и сейчас будем переодевать ребят в прекрасный зимний костюм, зимние берцы», - ранее рассказал военный комиссар Замоскворецкого района ЦАО Москвы Алексей Буянов.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванные военнослужащие будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, в Москве 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Его сотрудники окажут содействие в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, получить адресную социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию.