Задержавшего карету скорой помощи водителя привлекли к ответственности в Москве

Задержавшего машину скорой помощи водителя привлекли к ответственности в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники столичного ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, который не пропустил машину скорой помощи. Подтвердить его нарушение удалось с помощью видеозаписи, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

На одном из телеканалов опубликовали видеозапись, на которой видно, как водитель иномарки «Хёндэ» не пропускает автомобиль скорой помощи, едущий с включенными проблесковыми маячками и сиреной по Киевскому шоссе в сторону МКАД. Видеозаписью заинтересовались в ГИБДД - сотрудники ведомства изучили запись, а затем смогли выявить личность нарушителя. Им оказался 39-летний житель Московской области.

Сотрудниками составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.17 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом».

Ранее KP.RU сообщал о том, что в этой машине скорой помощи находилась пациентка с инсультом, которую в срочном порядке везли в больницу.