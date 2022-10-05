Около станций Каховской линии метро завершается благоустройство

Основные работы по благоустройству планируют завершить до конца года Фото: Михаил ФРОЛОВ

На самой короткой линии столичного метро - Каховской - преобразятся не только ее станции, но и все, что вокруг них на улице. Напомним, эта ветка в перспективе войдет в Большую кольцевую линию (БКЛ). Каждая из будущих станций БКЛ должна быть максимально удобна как для подъезда транспорта, так и для пешеходов. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о скором завершении благоустройства около станций БКЛ «Варшавская» и «Каховская». А возле «Каширской» порядок уже навели.

«Главная задача - сделать удобные маршруты ко всем трем станциям для местных жителей и москвичей, которые приезжают в эти районы на работу или учебу», - заявил Бирюков.

По его словам, основные работы по благоустройству планируют завершить до конца года.

КОНКРЕТНО

По проекту около станций БКЛ:

- спрятали под землю воздушные кабельные линии, благодаря этому в квартале появились новые красивые виды и повысилась безопасность эксплуатации коммуникаций;

- расширили тротуары;

- продолжается замена тротуарного покрытия, обновление асфальта на проезжей части, создание парковочных карманов;

- поставят новые остановочные павильоны;

- проложат пешеходный маршрут между станциями метро «Севастопольская» и «Каховская»;

- благоустроят сквер на Азовской улице, а также Чонгарский бульвар и пространство около метро «Варшавская»;

- установят примерно 400 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками;

- поздней осенью высадят более 100 деревьев и свыше 4,9 тысячи кустарников.