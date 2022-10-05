Около станций Каховской линии метро завершается благоустройство

Основные работы по благоустройству планируют завершить до конца года
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На самой короткой линии столичного метро - Каховской - преобразятся не только ее станции, но и все, что вокруг них на улице. Напомним, эта ветка в перспективе войдет в Большую кольцевую линию (БКЛ). Каждая из будущих станций БКЛ должна быть максимально удобна как для подъезда транспорта, так и для пешеходов. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о скором завершении благоустройства около станций БКЛ «Варшавская» и «Каховская». А возле «Каширской» порядок уже навели.
«Главная задача - сделать удобные маршруты ко всем трем станциям для местных жителей и москвичей, которые приезжают в эти районы на работу или учебу», - заявил Бирюков.
По его словам, основные работы по благоустройству планируют завершить до конца года.
КОНКРЕТНО
По проекту около станций БКЛ:
- спрятали под землю воздушные кабельные линии, благодаря этому в квартале появились новые красивые виды и повысилась безопасность эксплуатации коммуникаций;
- расширили тротуары;
- продолжается замена тротуарного покрытия, обновление асфальта на проезжей части, создание парковочных карманов;
- поставят новые остановочные павильоны;
- проложат пешеходный маршрут между станциями метро «Севастопольская» и «Каховская»;
- благоустроят сквер на Азовской улице, а также Чонгарский бульвар и пространство около метро «Варшавская»;
- установят примерно 400 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками;
- поздней осенью высадят более 100 деревьев и свыше 4,9 тысячи кустарников.