Наталья Сергунина: На конкурс «Московская реставрация» поступило более 80 заявок

Фото: Департамент культурного наследия г. Москвы

На 12-й конкурс «Московская реставрация» подано более 80 заявок, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Номинанты трудились над такими знаковыми для города памятниками архитектуры, как павильон «Физика» на ВДНХ, особняк Рутковских, грот «Бельведер» в саду имени Баумана и народная обсерватория в Парке Горького. В октябре жюри определит победителей.

«В этом году на конкурс поступило 82 заявки от организаций, инженеров и мастеров, которые работали над восстановлением 42 объектов культурного наследия. Традиционно главной считается номинация «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ» — на победу в ней претендует сразу 31 коллектив. Отдельная премия предусмотрена для молодых специалистов», — рассказала Наталья Сергунина.

Победителей также определят в номинациях «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию», «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ» и «За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство». А москвичи выберут своего фаворита с помощью голосования в проекте «Активный гражданин».

За 11 лет наградами конкурса «Московская реставрация» были отмечены более 400 лауреатов. Они участвовали в реставрации около 200 архитектурных памятников столицы. В прошлом году на премию поступило свыше 60 заявок. В числе победителей прошлых лет — Дом Наркомфина, павильон «Космос» на ВДНХ, Северный речной вокзал и ГЭС-2.