Ефимов: Москва предоставила льготы по аренде шести промкомплексам и технопаркам

Столичные промкомплексы или технопарки пользуются разными городскими мерами поддержки Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московские предприятия, отвечающие определённым критериям, получают специальные статусы, например, промышленного комплекса и технопарка. Сейчас в столице действует 66 промкомплексов и 42 технопарка. Такая помощь города даёт им возможность меньше тратиться на оплату налогов. Сэкономленные суммы компании вкладывают в развитие своих производств и расширение рабочих мест. Кроме того, столица выделяет предприятиям со спецстатусами землю в аренду по льготным ставкам. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, промкомплексы платят 0,3 процента от кадастровой стоимости земли, а

технопарки – 0,01 процента.

«С начала 2022 года шесть столичных компаний получили такую льготу для 10 участков суммарной площадью более 5,8 гектара, - отметил заммэра. - В результате эти предприятия смогут ежегодно экономить свыше 19 миллионов рублей в текущих ценах».

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ АРЕНДНЫМИ ЛЬГОТАМИ

В список в этом году добавились три компании в статусе промышленного комплекса – «Агентство промышленного развития и инвестиций», АО «Связьстройдеталь» и ООО «МНПК «Биотики».

Плюс три технопарка – ПАО «Калибр», ПАО «Институт электронных управляющих машин имени И. С. Брука» и АО «Московский завод тепловой автоматики».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что льготы по аренде участков действуют в столице для поддержки местных промышленных предприятий с 2016 года. Среди получателей - компании пищевой промышленности, фармацевтические предприятия, наукоемкие производства. То есть работающие в отраслях, важных для города и его жителей.

«Общая площадь участков, которые Москва предоставила промкомплексам и технопаркам за прошедшие годы, превышает 92 гектара», - уточнил Гаман.

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Столичные промкомплексы или технопарки пользуются и другими городскими мерами поддержки. Сюда входят:

- автоматическое продление спецстатуса по утверждённой мэром Сергеем Собяниным антикризисной программе;

- уменьшение региональной части налога на прибыль с 17 до 13,5 процентов, земельного налога – на 80 процентов, налога на имущество – на 50 процентов. Благодаря этому в 2021 году промкомплексы сэкономили 1,9 миллиарда рублей.