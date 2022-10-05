Самый холодный день в октябре: Тишковец дал прогноз погоды в Москве на 5 октября

Если днем стоблики термометра поднимутся до 8-10 градусов, то ночью опустятся до 4-6 градусов тепла Фото: Иван ВИСЛОВ

В среду, 5 октября, воздух в столице прогреется всего до 8-10 градусов тепла, что сделает этот день одним из самых холодных в месяце, заявил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что такие показатели - ниже нормы для столичного октября.

Погода будет облачной и пасмурной, но в течение дня возможны неустойчивые просветы. Не исключены кратковременные дожди, так что лучше прихватить с собой зонт и одеться потеплее.

- Центральная Россия попала под тыл активного циклонического вихря, который качает с севера холодные воздушные массы с температурным фоном на несколько градусов ниже положенной климатической нормы, - объяснил Евгений Тишковец.

Ветер западных и юго-западных румбов будет дуть со скоростью 4 - 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм ртутного столба.

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