В ЗАГСе Московской области рассказали, какими именами родители называли детей в сентябре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Главном управлении ЗАГС Московской области рассказали, какими именами родители чаще всего называли в сентябре новорожденных детей. Самыми популярными именами девочек стали София, Анна, Мария, Ева, Полина и Василиса.

А вот среди мальчиков лидируют Александр, Артем и Михаил, Максим, Иван, Матвей.

В список редких имен попали Ива, Клара и Агния. А вот у мальчиков реже всего встречались Аркадий, Леонардо, Осип, Елизар и Авдей, пишет РИАМО.

Ранее в ЗАГСах стали регистрировать браки в день подачи заявления. Исключения делают для тех, кто призывается на военную службу.

Быстрая регистрация проводится в любом органе ЗАГС Московской области, за исключением Московских областных Дворцов бракосочетания. В них осуществляют регистрацию брака только по предварительной записи и в особо торжественной обстановке, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Тем временем, ЗАГС города Богучар Воронежской области за один день зарегистрировал брак семи пар мобилизованных россиян, передает телеканал "360".