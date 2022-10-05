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Общество5 октября 2022 7:48

В ЗАГСе Московской области рассказали, какими именами родители называли детей в сентябре

Среди девочек самыми популярными стали София, а у мальчиков Александр
Елена АКИМОВА
В ЗАГСе Московской области рассказали, какими именами родители называли детей в сентябре

В ЗАГСе Московской области рассказали, какими именами родители называли детей в сентябре

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Главном управлении ЗАГС Московской области рассказали, какими именами родители чаще всего называли в сентябре новорожденных детей. Самыми популярными именами девочек стали София, Анна, Мария, Ева, Полина и Василиса.

А вот среди мальчиков лидируют Александр, Артем и Михаил, Максим, Иван, Матвей.

В список редких имен попали Ива, Клара и Агния. А вот у мальчиков реже всего встречались Аркадий, Леонардо, Осип, Елизар и Авдей, пишет РИАМО.

Ранее в ЗАГСах стали регистрировать браки в день подачи заявления. Исключения делают для тех, кто призывается на военную службу.

Быстрая регистрация проводится в любом органе ЗАГС Московской области, за исключением Московских областных Дворцов бракосочетания. В них осуществляют регистрацию брака только по предварительной записи и в особо торжественной обстановке, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Тем временем, ЗАГС города Богучар Воронежской области за один день зарегистрировал брак семи пар мобилизованных россиян, передает телеканал "360".