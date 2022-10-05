Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. Как отметил глава города, дополнительные меры помощи должны поспособствовать спокойствию призванных мужчин за своих родственников.

Семьи мобилизованных могут воспользоваться льготами со дня убытия призванного на пункт сбора военнослужащих.

Указ гарантирует, что дети мобилизованных имеют право на внеочередное зачисление в детские сады с 1,5 лет. Также ранее принятых в учебные заведения можно перевести в те, что ближе к месту жительства. Школьников и студентов колледжей будут бесплатно кормить горячими обедами — два и один раз в день соответственно. Детей, которые посещают 1-6 классы, будут вне очереди зачислять в продленки. На время мобилизации посещение городских и муниципальных детских садов, групп продленного дня, а также всевозможных кружков и секций для детей военных - бесплатно.

Нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым людям, инвалидам I и II группы предоставят социальное обслуживание на дому, независимо от состава семьи и без учета уровня доходов. Также этим категориям граждан обеспечат первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения соцобслуживания.

Для жен и детей трудоспособного возраста организуют профессиональное обучение, в том числе и дополнительное. Городские власти посодействуют им в поиске работы.

Помимо этого, всем семьям мобилизованных будут выплачены единовременные пособия. При необходимости с ними бесплатно поработает психолог. Доступны юридические консультации, а при оформлении социальных и иных выплат, мер соцподдержки, на получение которых имеет право семья, будет оказано содействие со стороны органов власти.

Для получения помощи нужно обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу на ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Он работает без выходных, с 09:00 до 20:00. Телефон Центра: +7(495)870-44-44.