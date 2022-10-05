Собянин присвоил скверу у Пушкинского музея имя его экс-директора Ирины Антоновой

Ирина Антонова руководила ГМИИ имени А.С. Пушкина 52 года в должности директора, а в целом проработала в нем 75 лет

Сквер перед главным входом в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина со стороны улицы Волхонка с 5 октября 2022 года назван в честь бывшего директора музея Ирины Александровны Антоновой, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Постановление правительства о присвоении имени ученого-искусствоведа этой зеленой зоне в центре города подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ирина Антонова родилась в Москве в 1922 году. После школы поступила на искусствоведческое отделение филфака МИФЛИ. В 19 лет ее образование прервала Великая Отечественная война. Окончив курсы медсестер, всю войну она проработала в госпиталях на Красной Пресне и на Бауманской улице, совмещая эту деятельность с дальнейшим получением образования. В победный 1945 год Ирина Антонова также получила диплом о высшем образовании.

В этом же году она пришла работать в ГМИИ имени А.С. Пушкина и поступила в аспирантуру, специализируясь в научной деятельности на итальянской живописи эпохи Возрождения.

Спустя 16 лет она стала директором музея и руководила им 52 года в этой должности. В 2013 году она заняла пост президента ГМИИ имени А.С. Пушкина и оставалась на нем до своей смерти на 99-м году жизни после заражения коронавирусом. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в столице.

В 2021 году была открыта мемориальная доска в ее честь на здании музея. В марте 2022 года к 100-летию со дня рождения Ирины Антоновой открыли мемориальную доску на доме, в котором она жила. А в мае 2022 года, как сообщал KP.RU, произошло печальное событие - скончался единственный сын Ирины Антоновой - 68-летний Борис Ротенберг, у которого с детства был диагностирован аутизм.