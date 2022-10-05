Работник сферы клининга пожаловалась на отношение жителей Москвы к уборщицам

Работник сферы клининга рассказала об истинном отношении москвичей к уборщицам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудница сферы клининга Анна Н. раскрыла истинное отношение москвичей к уборщицам. Об этом она побеседовала с «Мослентой». По словам специалиста, эта профессия до сих пор остается стигматизированной и непрестижной.

Девушка раньше работала редактором в книжном издательстве. Она рассказала, что решила взять перерыв, во время которого ей предложили подработать в клининге. Она не видела ничего плохого в такой деятельности, быстро адаптировалась и решила открыть свое агентство.

Анна признается, что было страшно и стыдно признаться знакомым, что теперь она занимается уборкой чужих домов.

— Я слышала, например, такие слова: «Ты что, не могла найти что-то нормальное? У тебя же высшее образование», — рассказала сотрудница клининга.

Анна отметила, что многие люди воспринимают эту сферу исключительно как выбор тех, кто борется с экстремальными обстоятельствами.

— Если уж ты взялся за швабру, значит ты оказался на социальном дне или у тебя временный сложный этап. Заметьте, все причины окрашены негативом, — говорит Анна.

Также есть мнение, что в клининг идут из-за недостатка образования. Многие люди считают должность консультанта в магазине престижнее, а уборку — позорной работой.