Хозяйка клининговой фирмы в Москве удивила размером своих доходов

Владелица клининговой фирмы в Москве удивила размером своих доходов Фото: Евгения ГУСЕВА

Анна Н., владелица клинингового агентства в Москве, назвала доходы своей компании. По словам предпринимательницы, клининг приносит ей около 120 тыс. рублей в месяц, о чем пишет «Мослента».

Женщина призналась, что миллионов в этой сфере заработать не удастся, как ни старайся. Несмотря на это, у предпринимательницы есть планы нарастить прибыль раз в пять, но для этого придётся значительно увеличивать количество сотрудников, что также повлечёт за собой большие расходы.

При этом Никитина озвучила среднюю стоимость клининговых услуг в Москве - простая поддерживающая чистоту уборка однокомнатной квартиры обойдется заказчику в 2,5 - 3 тыс. рублей, а генеральная там же - в 10 тысяч рублей. Также возможны непредвиденные обстоятельства вроде нестандартной планировки или запущенности жилья, что также оплачивается дополнительно.

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