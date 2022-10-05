Дептранс назвал самые загруженные из-за дождя шоссе Москвы

Столичных автомобилистов призвали временно пересесть на общественный транспорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве из-за дождя осложнено дорожное движение, в связи с чем столичный Дептранс призвал горожан 5 октября отказаться от поездок на личном транспорте.

С утра из-за осадков на полосах движения в центр возникли 6-балльные заторы. Особенно большие пробки были на Ленинградском и Ярославском шоссе, на шоссе Энтузиастов, а также на юге Московской кольцевой автодороги в районе Симферопольского шоссе.

- Рекомендуем отказаться от поездок на личном автомобиле в часы пик. Воспользуйтесь городским транспортом, - говорится в сообщении Дептранса.

Водителей призвали быть предельно бдительными во время движения по столичным магистралям и порекомендовали отказаться от рискованных обгонов и маневров. Также советуют не пользоваться гаджетами за рулем.

Ранее KP.RU сообщил, что синоптики прогнозируют 5 октября в Москве температуру воздуха ниже климатической нормы и называют этот день одним из самых холодных в нынешнем октябре.