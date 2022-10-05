Синоптик Позднякова пообещала москвичам комфортную погоду в субботу

Синоптики обещают москвичам комфортную погоду в субботу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичам рассказали о погоде на выходных 8 и 9 октября. В субботу синоптики прогнозируют комфортные условия, а вот в воскресенье ожидается небольшой дождь, а также немного похолодает. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Синоптик рассказала, что в выходные дни Москва окажется в зоне повышенного атмосферного давления. В субботу осадков не будет в течение всех суток. Ночью накануне термометры покажут плюс 6-8 градусов. По области температура будет от +4 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14-16 градусов.

Татьяна Позднякова отметила, что в воскресенье днем будет облачно, а во второй половине местами пойдет небольшой дождь. Ночь с субботы на воскресенье будет такой же, как и предыдущая, а днем будет попрохладнее — +13...+14 градусов. Однако даже такая температура считается выше климатической нормы, подчеркнула синоптик.

Ранее KP.RU писал, что начало октября в Московском регионе обойдется без снега и первых заморозков.