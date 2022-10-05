Приезжий в Москве вырывал сумки у пенсионерок в Москве

Грабившего пенсионерок в Москве приезжего задержала полиция Фото: "КП" Архив

32-летнего приезжего задержала московская полиция по подозрению в грабеже у двух пенсионерок. Мужчина подбегал, вырывал сумки с ценными вещами и документами и убегал, пока женщины находились в шоке от случившегося. Об этом пишет пресс-служба МВД России.

Первое преступление мужчина совершил у подъезда многоквартирного дома на Университетском проспекте, а второе - в Ломоносовском районе. В первом случае приезжий подбежал к 77-летней женщине и выхватил у нее сумку, в которой находились документы, деньги и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 6,5 тыс. рублей.

Второе преступление оказалось не менее интересным - мужчина, не скрываясь, на глазах у 74-летней москвички похитил у нее сумку с продуктами и кошельком. В этом случае ущерб составил 7 тыс. рублей.

Грабителя вскоре задержали. Выяснилось, что похищенным он уже успел распорядиться по собственному усмотрению. Возбуждены два уголовных дела, приезжего поместили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали мужчину, который зашел в кафе и украл чужой телефон, стоящий на зарядке.