СК проводит проверку по факту гибели бывшего ректора ВГИКа Александра Новикова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве на 87-м году жизни скончался бывший ректор Всероссийского государственного института кинематографии Александр Новиков, сообщает KP.RU. Следственный комитет проводит проверку.

Его тело было обнаружено на лестничной площадке в доме, где он жил вместе с семьей. По предварительным данным, он покончил с собой.

Рядом с телом нашли предсмертную записку, в которой автор уточнил, что к отчаянному шагу его подтолкнули проблемы. «Невозможно терпеть совокупность факторов - физических и психологических», - указано в записке. Источник «Комсомольской правды» подтвердил, что уже несколько лет Александр Новиков страдал от тяжелого заболевания.

Также в письме экс-ректор ВГИКа попросил прощения у близких. Он написал, что сожалеет о тех неприятностях, причинами которых могли стать его поступки.

Александр Новиков руководил ВГИКом с 1987 по 2007 год. Преподавать в вузе он начал за 20 лет до назначения на пост ректора. Известен как автор множества научных работ по теории кинематографа.

Ранее KP.RU сообщил о трагической смерти бывшего ректора МАИ Анатолия Геращенко, погибшего в стенах родного вуза.