Дом на 246 квартир построят на улице Демьяна Бедного в Москве в рамках реновации

Дом на 246 квартир построят на улице Демьяна Бедного в Москве Фото: Иван ВИСЛОВ

В рамках программы реновации в Москве, на улице Демьяна Бедного, появится новый многоквартирный дом, рассчитанный на 246 квартир. В него будут заселять людей из расселяемых пятиэтажек, о чём сообщает пресс-служба городской администрации.

Проектная документация на двухсекционный МКД с подземным этажом уже подготовлена. В доме будет 171 однокомнатная, 26 двухкомнатных, и 49 трёхкомнатных квартир, а на первых этажах построят помещения общественного назначения. Лифты в доме будут выдерживать нагрузку до тысячи килограммов.

В каждой комнате планируется обеспечить полную отделку, на кухнях будут предустановлены мойки и плиты. Санузлы также обеспечат необходимым оборудованием. Прилегающая территория также не обойдётся без благоустройства - будущим жильцам установят лавочки и урны, сделают дорожки, детские и спортивные площадки, во дворе будут и места для отдыха. Вокруг дома будут высажены кустарники, деревья и цветники.

Программа реновации рассчитана на расселение 5175 пятиэтажных домов в Москве. Чтобы предоставить жильцам новое жильё, уже подготовлена 561 площадка, где в столице появятся новые многоквартирные дома.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на юго-востоке Москвы построили четыре новых детских садика.