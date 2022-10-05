Движение трамваев на Енисейской улице в Москве восстановили после задержки из-за ДТП на путях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Енисейской улице в районе остановки «Печорская улица» из-за ДТП на путях задерживались трамваи № 17. Как сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в настоящее время движение транспорта возобновили в соответствии с расписанием.

Авария на путях возле остановки «Печорская улица» произошла в районе 13:20 в среду, 5 октября. Подробности не разглашаются, но из-за ДТП временно пришлось изменить маршрут общественного транспорта. Интервалы движения семнадцатого трамвая увеличили.

Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Спустя менее чем полчаса в Депрансе сообщили, что проблема устранена и движение трамваев на Енисейской улице восстановлено. Сейчас транспорт ходит согласно расписанию.

Напомним, как писал ранее KP.RU, во вторник, 4 октября из-за человека на рельсах пришлось временно приостановить движение поездов на зеленой ветке метро.