Вторая платформа на Минской Киевского направления МЖД заработает к концу 2022 года Фото: Департамент транспорта Москвы

До конца 2022 года на станции Минская Киевского направления Московской железной дороги должна появиться вторая платформа для пассажиров. Она уже готова на 80%, работы выходят на финишную прямую. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Минская - новый вокзал будущего МЦД-4, открытый в апреле 2022 года. С тех пор пассажиры пользуются только одной платформой, но теперь их будет две, что позволит увеличить пассажиропоток и распределить трафик.

Всего к концу года здесь планируется целый ряд обновлений. Помимо второй платформы, на Минской достроят конкорс с выходами на обе платформы, а также уложат главные пути для диаметральных и пригородных поездов.

Как заявляют в ведомстве, к концу года на Минской значительно вырастет комфорт пребывания, а интервалы между поездами составят не более 5-7 минут в пиковые часы нагрузки. Также власти города отметили, что пересадка на Минской будет бесплатной, а значит, эта станция станет удобным пересадочным пунктом для пассажиров.

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