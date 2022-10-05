ДТП с участием двух легковушек и мотоцикла случилось в Москве на Садовой-Черногрязской улице

ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла случилось в Москве на Садовой-Черногрязской улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Садовой-Черногрязской улице в районе дома 8 в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На месте работают оперативные службы Москвы. Известно, что столкнулись две легковушки и мотоцикл. О пострадавших пока информация не поступала.

Движение по внутренней стороне Садового кольца в сторону Серебрянической набережной ограничено. Две из трех полос перекрыты. Для проезда по внешней стороне Садового кольца в сторону Каланчевской улицы доступны четыре полосы из пяти. Водителей просят по возможности выбирать пути объезда.

Ранее на Садовом кольце произошло смертельное ДТП с Mercedes. Как писал KP.RU, на Зубовском бульваре иномарка врезалась в здание. Как выяснилось, водитель хотел избежать столкновения с такси. В это время Mercedes ехал на красный свет. В результате ДТП два человека погибли, еще шестеро пострадали.