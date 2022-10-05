Собянин поздравил всех педагогов столицы с Днём учителя

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул: столичные школы - одни из лучших в России. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днем учителя. Глава города 5 октября побывал в новой школе на улице Цандера в Останкинском районе. Сергей Собянин поблагодарил преподавателей Москвы за их труд и пожелал успехов в работе.

«Знаете, я как-то задумался: когда мы говорим о том, что через вас проходят поколения, мы все время думаем, что это когда-то будет, что это очень долгое время. Но за последние 10 лет через московские школы прошли и выпустились около миллиона москвичей, а за 20 лет - 2 миллиона. То есть вы - преподаватели, учителя, работающие сегодня, уже создали новое поколение москвичей, которые уже закончили вузы, работают на заводах, на стройках, ученые наши, специалисты в области информационных технологий, и наши военнослужащие, которые защищают нашу Родину, нашу страну, Москву», - отметил Сергей Собянин, беседуя с педагогами.

Мэр города подчеркнул, что от качества образования и уровня воспитания молодого поколения зависит то, насколько успешной, сильной и независимой будет Россия. Сергей Собянин выразил педагогам благодарность от всех родителей и учеников столицы.

«От имени родителей-москвичей, от имени бабушек и дедушек, от имени всех молодых людей, которые каждый день приходят на учебу, которые с большим волнением думают о том, какие знания получат, и они не ошибаются в своих ожиданиях. Московские школы - одни из лучших не только в стране, а в мире, где очень качественное образование и хорошее воспитание», - подчеркнул глава города.

В московских школах сегодня работают 65 тысяч педагогов. Зарплата столичных учителей превышает среднюю оплату труда в экономике Москвы. В 2021 году она составила 123,1 тысячи рублей, за восемь месяцев 2022 года - 125,6 тысячи рублей в месяц.

Столичные педагоги постоянно повышают уровень квалификации. На портале дополнительных профессиональных программ (dpomos.ru) для них размещено 357 различных образовательных курсов. Каждый год в Москве на конкурсе «Учитель года» выбирают лучшего педагога столицы. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 15 тысяч преподавателей. Кроме того, в столице проходят и другие профессиональные состязания: метапредметная олимпиада «Московский учитель», «Школа самых классных классных», а также Московский городской профессиональный конкурс педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы», который в 2022 году проходил в номинациях «Учитель года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Дефектолог года Москвы», «Педагогический старт».

В новом учебном году московские власти провели очередную плановую замену ноутбуков учителей на новые, более современные модели. Старые ноутбуки останутся в школах, их по-прежнему будут использовать для работы с детьми.