Житель Москвы задержан за интимную переписку с дочерью сожительницы

Мужчину из Москвы задержали за интимную переписку с несовершеннолетней Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве был задержан 33-летний мужчина, который решил воспользоваться мессенджером, чтобы начать интимную переписку с несовершеннолетней дочерью своей сожительницы. Теперь ему грозит тюремный срок, о чем сообщает пресс-служба столичного СК.

Согласно данным следствия, 2 октября 2022 года обвиняемый находился в квартире, в Южном административном округе Москвы, где с помощью мессенджера начал писать сообщения интимного характера несовершеннолетней дочери своей сожительницы. Однако девочка не стала молчать о происходящем и обратилась за помощью к педагогу, рассказав ему о домогательствах со стороны друга своей матери. Педагог, соответственно, обратился в нужные инстанции.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ расследуется Нагатинским межрайонным следственным отделом. Мужчина задержан. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать о лишении свободы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в вагоне метро педофил напал на 11-летнюю девочку и изнасиловал её. Преступник был задержан на станции сотрудниками полиции при Московском метрополитене.