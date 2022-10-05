В Химках в квартире, которую сдавали посуточно, погибли два человека Фото: Анна КОЛПАКОВА

В Химках погибли мужчина и женщина. Пара скончалась при невыясненных обстоятельства, загадку смерти сейчас распутывают следователи.

Пока о происшествии известно немного. Хозяева квартиры, где нашли погибших, рассказывают, что пара сняла жилье на сутки со 2 на 3 октября. 18-летняя девушка и 28-летний мужчина были родом из Иркутской области. Они производили благоприятное впечатление и поэтому хозяева согласились сдать жилье.

Но потом жильцы перестали отвечать на звонки. 4 октября хозяева приехали проверить, все ли в порядке и нашли в квартире два трупа.

Как стал известно сайту mk.ru, хозяева открыли жилище своим ключом и нашли арендаторов на кровати без признаков жизни.

На месте происшествия стражи порядка нашли два полимерных пакетика, но пока не известно, что в них содержалось. Не исключено, что вещество стало причиной отравления.