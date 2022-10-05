На конкурсе «Миссис Вселенная» Россию представит 39-летняя блогер-миллионник из Москвы

Блогер-миллионник Анжела Полежаева Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Блогер из Москвы Анжела Полежаева поборется за титул «Миссис Вселенная — 2022». Конкурс красоты пройдет с 3 по 11 декабря в Сеуле, пишет ТАСС по информации от представителей организатора с российской стороны.

В финале будут соревноваться более 100 представительниц разных стран в возрасте от 18 до 55 лет. Россию представит тридцатидевятилетняя Анжела Полежаева, блогер из Москвы.

Анжела — автор бестселлера «Развод - это начало. Как остаться целой, если половинка отвалилась». В блоге, на который подписаны несколько миллионов человек, женщина рассказывает об отношениях, материнстве, путешествиях, саморазвитии.

Финалистка конкурса красоты активно участвует в благотворительности: оказывает гуманитарную помощь детским домам, хосписам, приютам для животных, а также «волонтерит» в фонде «Лиза Алерт».

— Участие в конкурсе для меня — еще один шаг на пути к себе и возможность помочь другим женщинам стать собой, — говорит москвичка.

Ранее KP.RU публиковал фоторепортаж с репетиций конкурса красоты «Мисс Москва — 2022».