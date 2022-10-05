Движение восстановлено после ДТП с двумя автомобилями и мотоциклом в Москве

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Москвы на внешней стороне Садовой-Черногрязской улицы, входящей в состав Садового кольца, восстановили движение после крупной аварии, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной ифнраструктуры столицы. Перекрытой остается лишь одна полоса из девяти, ведущая в сторону Серебрянической набережной.

Ранее авария перекрыла две полосы на внутренней стороне Садового кольца и одну на внешней. Сейчас для автомобилистов остается недоступной лишь одна из полос на внутренней стороне, скоро ее освободят. Пока же автолюбителей призывают заранее выбирать пути объезда проблемного участка.

Как сообщал KP.RU ранее, 5 октября у дома 8 по Садовой-Черногрязской столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.