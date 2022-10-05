Овощи из супового набора подешевели в Москве более, чем в два раза с июня

Суповой набор овощей подешевел в Москве в два раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Овощи для супового набора подешевели в Москве почти на 60 процентов. Об этом свидетельствуют данные Департамента экономической политики развития столицы. Цены сравнивали со значениями в июне 2022 года.

Средняя стоимость овощей из супового набора в конце сентября в столице снизилась на 59,3 процента по сравнению с показателями июня этого года. Как отмечают в Департаменте экономполитики развития Москвы, удешевление продукции началось после июньского пика, оно является сезонным. За это время цены упали на 59,3 процента.

Напомним, в суповой набор вошли по одному кг картофель, капуста белокочанная, репчатый лук, свекла и морковь. Сейчас такой комплект овощей можно приобрести за 145 рублей 66 копеек. Отмечается, что это соответствует ценам марта 2021 года.

В июне стоимость продуктов показала максимальный рост с 2020 года. Набор вышеназванных овощей стоил 358 рублей 75 копеек.

Сентябрьское снижение цены связано с высоким урожаем.

Ранее KP.RU писал, что удешевление овощей и фруктов в Московской области эксперты прогнозируют до начала ноября.