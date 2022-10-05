Футбольное поле с подогревом появилось в Ясеневе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Футбольное поле с подогревом вводят в эксплуатацию в московском районе Ясенево. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, игровое поле имеет размер 100 на 65 метров. На нем будут тренироваться профессиональные спортсмены, а также будут проводить соревнования окружного и регионального уровня.

Кроме поля с искусственным покрытием, на участке построили двухэтажное административное здание с раздевалками, душевыми и помещениями для тренеров и судей. Здесь же будут открыты учебный класс, медицинский кабинет и кафе.

Рабочие смонтировали трибуны вместимостью порядка 500 человек. На территории есть крытая стоянка, а также установлены шумозащитные экраны.

Спортивный объект расположен по адресу: Ясногорская улица, дом 17а, строения 1 и 2.Раньше на этом месте был долгострой. Его полностью реконструировали за счет городского бюджета и оборудовали необходимой инфраструктурой.

Напомним, как писал KP.RU, основные строительные работы были закончены еще почти год назад. Ожидается, что первые матчи на новом поле пройдут в 2022-м.