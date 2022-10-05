«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана до утра 6 октября

"Жёлтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за густого тумана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 5 октября, а также в ночь с 5 на 6 числа месяца в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причиной для предупреждения стал густой туман, который значительно снизит видимость в городе. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как заявляют синоптики, густой туман укутает Москву и рассеется только утром четверга, 6 октября. Традиционно водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и тщательно выдерживать дистанцию до других транспортных средств. Особенно важно не отвлекаться на смартфоны - во время тумана необходимо сохранять концентрацию на дороге, так как в любой момент плохая видимость может сыграть злую шутку.

Ранее KP.RU сообщал о том, что прошлое предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности в Москве объявлялось 3 октября. Тогда причиной стал сильный ветер, порывы которого достигали 17 метров в секунду.