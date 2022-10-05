Добровольцы-москвичи продолжают приходить во временные мобилизационные пункты

Семьи мобилизованных приходят к военкоматам, чтобы проводить своих близких. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве продолжается частичная мобилизация. Во временные мобилизационные пункты приходят не только жители города, получившие повестки из военкоматов, но и люди, желающие поехать в зону СВО добровольцами. Они по собственной инициативе, не дожидаясь вызова военного комиссариата, приходят на призывные пункты и просят зачислить их в ряды военнослужащих.

- Я доброволец, считаю своим долгом защищать Родину. Волнительный процесс, переживают родители, семья, но все поддерживают и ждут обратно, - рассказал один из добровольцев Агентству городских новостей «Москва».

По словам корреспондента агентства, довольно много добровольцев пришло сегодня на пункт мобилизации. Они говорят, что их главное желание – защитить страну и помочь бойцам, которые сейчас сражаются в зоне боевых действий. Поддержать призывников в резервные пункты мобилизации приходят ветераны боевых действий, общественные деятели и известные артисты. Герой России генерал-майор Сергей Липовой встретился с призывниками в одном из военкоматов и подчеркнул, что все, кто отправляется сегодня в зону боевых действий, - герои. Глава Общероссийской организации «Офицеры России» отметил, что настроение у мобилизованных москвичей боевое, и что он ждет их с победой.

Явившиеся в военкомат москвичи рассказывают, что с собой можно не брать теплую одежду и медикаменты. Призывников на месте обеспечивают всем необходимым: выдают теплые куртки и штаны, аптечку и другие предметы первой необходимости. Прежде, чем отправится в зону боевых действий, мобилизованные москвичи обязательно проходят обучение. На военные учения призывников отвозят организованными группами на автобусах. Семьи мобилизованных приходят к военкоматам, чтобы проводить своих близких.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. Всего в рамках частичной мобилизации планируется призвать около 300 тысяч резервистов. На военную службу отправляются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По решению правительства России, за всеми, кто проходит по частичной мобилизации, сохранятся их рабочие места.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки для бойцов, отправляющихся в зону СВО. Призванные в рамках частичной мобилизации москвичи будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно.

Сейчас в столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию.