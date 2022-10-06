Владимир Ефимов: производство мясных продуктов в Москве выросло на 14 процентов

В Москве продукты питания выпускают более 200 предприятий, среди них 24 производителя специализируются на изготовлении мясной продукции Фото: Олег ЗОЛОТО

Существует миф, что Москва ничего не производит, но это не так. Больше того, руководство Москвы активно развивает производство, привлекая в город новых инвесторов и передовые технологии. Например, с января по август 2022 года столичные предприятия произвели и продали мясных продуктов на 14% больше, чем за тот же срок годом раньше,сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве продукты питания выпускают более 200 предприятий, среди них 24 производителя специализируются на изготовлении мясной продукции – сосисок, колбас, полуфабрикатов. За восемь месяцев этого года объем их производства вырос на 14% по сравнению тем же периодом 2021 года», – сообщил Владимир Ефимов.

При этом производственные предприятия активно пользуются мерами поддержки, которые предлагают власти города. Три предприятия имеют статус промышленного комплекса, который позволяет им получать налоговые льготы. Также московские производители мясных продуктов активно обращаются за льготными кредитами в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский уточнил, что сначала года в городе выпустили 66,8 тысячи тонн мясных полуфабрикатов (это на 3% больше, чем в январе – августе 2021-го), копченых колбас - 90 тысяч тонн (на 22,1%больше по сравнению с показателями прошлого года). Эксперты отмечают, что мясная продукция из Москвы отличается высоким качеством, что делает ее востребованной не только в стране, но и за рубежом.

В основном столичные производители экспортируют за границу экспортирует мясо и субпродукты птицы, а также различные виды колбас. По итогам 2021 года объем столичного экспорта мясных изделий достиг 134,5 млн.долларов. Это на 2,4 процента превышает показатель 2020 года.