Названы самые необычные животные, которых перевозили пассажиры ЦППК с начала 2022 года

Пассажиры ЦППК с начала 2022 года перевозили в электричках необычных животных, например, хорьков, бабочек в специальном контейнере, нутрий и ручного енота, рассказывает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.

С начала текущего года люди путешествовали в поездах с питомцами почти 303 тыс. раз, что на 47 тыс. раз больше, чем за такой же период прошлого года. Чаще всего с животными перемещались на Казанском, Ярославском и Курском направлениях МЖД. За лето в поездах питомцев перевезли 179 тыс. раз.

Документ на перевозку животного в электропоезде можно оформить в кассе или билетном автомате, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с середины июня до 15 октября пассажиры могут получить кешбэк до 10% за каждую поездку, оплачивая билеты Центральной пригородной пассажирской компании картой «Мир», сообщает ЦППК. По данным перевозчика, при покупке билета стоимостью до 1200 рублей в виде кешбэка вернется до 20 рублей. Если же проезд в электричке выйдет дороже 1200 рублей, на карту «Мир» вернется до 100 рублей.

До этого ЦППК предложила пассажирам подмосковных электричек отказаться от бумажных билетов ради удобства.