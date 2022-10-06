Гидрометцентр пообещал облачную погоду и до +12 градусов в Москве 6 сентября 2022 года

В Москве в четверг ожидается облачная погода и до +12 градусов Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Москве в четверг, 6 сентября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В дневные часы температура поднимется до +10…+12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление немного повысится и составит 479 мм ртутного столба, влажность – 94%. В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу в городе сохранится облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. Однако уже днем в столице наконец-то ненадолго выглянет солнце, а воздух прогреется до +13…+15 градусов. Будет дуть юго-западный, западный ветер 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Татьяна Позднякова пообещала москвичам комфортную погоду в субботу. Температура поднимется до комфортных +14…+16 градусов. При этом в воскресенье в регионе будет попрохладнее: пройдут дожди, а столбики термометров поднимутся лишь до +12…+14 градусов.