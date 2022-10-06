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Общество6 октября 2022 6:27

Максим Ликсутов: «У Московского метро самый молодой парк вагонов в Европе»

Сегодня инновационному поезду «Москва-2020» исполнилось два года
Павел ЧЕРНЫШОВ

«Ровно 2 года назад по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина на Кольцевую линию впервые вышел инновационный поезд «Москва-2020» — самый современный состав столичного метро, превосходящий по многим характеристикам большинство зарубежных аналогов. За это время мы уже получили 840 вагонов, при этом, за счет мер поддержки Мэра и Правительства Москвы, производитель адаптируется к новым условиям и поставки продолжаются, - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - У нас уже самый молодой парк вагонов метро в Европе, и мы не планируем останавливаться на достигнутом — будем дальше обновлять парк подвижного состава и повышать комфорт поездок».

Отметим, что поезда «Москва-2020» активно используются на Кольцевой, Калужско-Рижской линиях и БКЛ. И выгодно отличаются от других поездов: максимально широкими дверями — на 15% больше, чем у обычной «Москвы», шириной межвагонных переходов — 1,6 метра, в салоне на 15% тише, чем в других моделях, в 5 раз больше USB-зарядок, в каждом вагоне по 2 кондиционера с системой обеззараживания воздуха.

«Тысячи пассажиров ездят в вагонах «Москва-2020» — это лучший подарок на день рождения», - резюмирует Максим Ликсутов.