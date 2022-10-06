Обращения от ИП и юрлиц теперь принимают на горячей линии по вопросам мобилизации в Москве

Обращения от ИП и юрлиц теперь принимают на горячей линии 122 по вопросам мобилизации в Москве Фото: Олег УКЛАДОВ

На горячей линии 122 по вопросам частичной мобилизации в столице начали принимать обращения от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Звонить можно ежедневно с 08:00 до 20:00, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Ранее специальный канал для связи по вопросам призыва работал исключительно для частных заявителей, то есть для обычных горожан. Однако теперь жалобы и вопросы по мобилизации могут поступать и от столичных работодателей. Все обращения отправляют в специальные группы разбора спорных случаев. Они работают при военных комиссариатах.

Уточняется, что за последние дни после обращения компаний и повторного анализа аннулировали 377 повесток на сотрудников 20 столичных предприятий.

Ранее KP.RU сообщал, что добровольцы и мобилизованные продолжают приходить во временный пункт мобилизации в Музее Москвы. При необходимости на месте проводится медицинское обследование: осмотр ведут хирург, терапевт, офтальмолог. После этого парней отправляют в учебный центр.