Приезжий украл телефон из кармана пассажирки метро в Москве и продал его

Приезжий украл телефон из кармана пассажирки метро в Москве Фото: МВД Медиа

Полицейские столичного метрополитена задержали 46-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в краже телефона. Злоумышленник вытащил смартфон из кармана пальто пассажирки, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, мужчина, следуя в вагоне поезда от станции подземки «Чистые пруды» до станции «Библиотека имени Ленина» Сокольнической линии, заметил в кармане у женщины телефон. Во время толкучки в электропоезде он незаметно вытащил устройство, а затем вышел на следующей станции и скрылся.

Немного позднее пассажирка обнаружила пропажу и написала заявление полицию. Материальный ущерб составили 35 тысяч рублей.

Правоохранители поймали вора на станции «Комсомольская» и доставили его в отделение. Им оказался безработный приезжий, уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Злоумышленник сообщил, что смартфон он продал прохожему за пять тысяч. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранта арестовали.

Ранее KP.RU сообщал, что приезжий избил мужчину на станции метро «Кунцевская» из-за внешнего вида. Пассажиру понадобилась госпитализация.