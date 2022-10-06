Тазобедренные протезы для животных начали печатать в Москве

Массовое производство протезов для животных начнет работать в Москве до конца этого года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первая партия эндопротезов тазобедренного сустава для животных выпущена в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Производством на базе печатания на трехмерном принтере занимается зеленоградский центр прототипирования «Скат 3D». Здесь в штучном порядке создают и хирургические инструменты - ортопедические римеры. Пока это штучные экземпляры, но к концу 2022 года рассчитывают запустить массовый выпуск.

Импланты делают из высокопрочной стали, в дальнейшем планируется перейти на титан.

- Ограничения поставок зарубежных костных имплантатов для животных и инструментов для проведения сложных операций повысили спрос на услуги 3D-сканирования и 3D-печати. Москва поддерживает развитие аддитивных технологий и их внедрение в различные отрасли, включая ветеринарию, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Изготовленные с помощью 3D-принтера изделия имеют то же качество, что и детали, созданные на промышленном оборудовании, однако обходятся дешевле. В сообщении указано, что партия ортопедических римеров производства центра «Скат 3D» стоила покупателю в три раза ниже суммы, которую бы пришлось заплатить за те же медицинские инструменты, купленные у зарубежного производителя.

- Развитие применения 3D-печати поможет предприятиям не только ускорить процессы импортозамещения, но и найти местных альтернативных поставщиков. Сегодня в столице действует более 30 инжиниринговых центров, базирующихся на аддитивном производстве, - объяснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Зеленоградский центр прототипирования также помогает малому бизнесу перейти на отечественные комплектующие за счет мелкосерийного производства деталей. Каждый месяц он изготавливает до 500 уникальных конструкционных компонентов, готовых для замены вышедших из строя.