Гигантскую курительную трубку XVIII века нашли в центре Москвы на Тверской улице

Гигантская курительная трубка XVIII века. Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

В Москве на Тверской улице на глубине 830 сантиметров археологи обнаружили более 20 курительных трубок и их фрагментов. Главной находкой стала гигантская курительная трубка XVIII века. Ее размер – десять на шесть сантиметров, сообщается на сайте столичной мэрии.

«Среднестатистический размер курительной турецкой трубки — шесть на 3,5 сантиметра. Однако размер найденной составил 10 на шесть сантиметров. Следует учесть, что и вес этой трубки, соответственно, намного больше обычных», — сказано в сообщении.

Сейчас трубка находится в археологической мастерской, после реставрации ее передадут в музейный фонд города. Артефакт имеет гранёную эллипсовидную чашку, украшенную раковинами моллюсков и листьями-полупальметками.

По словам экспертов, трубку могли держать в доме в качестве предмета роскоши, показывающего стремление хозяина соответствовать моде того времени.

Отмечается, что это вторая подобная находка. Первую гигантскую курительную трубку археологи также нашли в Москве, но уже в районе Замоскворечье.

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