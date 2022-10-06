Вильфанд сообщил, что «золотая осень» в Москве продлится три дня, начиная с четверга

Ясные дни золотой осени - отличное время для фотосессий! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пришедшая в Москву в четверг, 6 октября «золотая осень» продлится три дня, а с понедельника, 10 октября столицу ждет похолодание, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В оставшиеся будние дни и выходные в столице не будет дождей, а переменная облачность будет часто сменяться прояснениями и солнечными периодами. Кроме того заметно потеплеет.

- В последний день рабочей недели и в выходные температуры будут в диапазоне от 13 до 15 градусов после полудня, — цитирует агентство Романа Вильфанда.

Покидать Москву «золотая осень» будет постепенно. В начале новой рабочей недели дневная температура составит только 10-12 градусов тепла. Снова станет облачно, хотя и с редкими прояснениями. В отдельных районах столицы пройдут небольшие дожди.

Как сообщал KP.RU ранее, 5 октября оказался самым холодным днем месяца в столице.