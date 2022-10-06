Около магазина в Печатниках снесли незаконную пристройку

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы

На юго-востоке Москвы сотрудники Госинспекции по недвижимости очистили от самостроя ещё один земельный участок. В жилом доме на Шоссейной улице, дом 66 в Печатниках на встроенно-пристроенной площади работает магазин. А к нему без каких-либо разрешений добавили пристройку в 54 квадратных метра. В ней прямо под окнами жильцов разместили склад с зоной погрузки и разгрузки товаров. День и ночь сюда привозили товары, шум и грохот стояли на всю округу. Но теперь спокойствие жителей дома восстановлено.

«Незаконное использование земельного участка было пресечено, - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров. - Учитывая наличие признаков самостроя, было принято решение об освобождении участка и сносе нелегальных построек».

Сейчас у дома больше нет самостроя и погрузочно-разгрузочной площадки магазина. Освободившуюся территорию привели в порядок.