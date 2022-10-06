Будущая станция расположится в центре столицы рядом с Суворовской площадью, Театром Российской армии, Самотечной улицей и улицей Дурова. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект станции метро «Суворовская» Кольцевой линии метро. Она будет расположена между стациями «Новослободская» и «Проспект Мира». Об этом Сергей Собянин сообщил 6 октября в своем Telegram-канале.

«Утвердили проект будущей станции «Суворовская» Кольцевой линии метро. Построим ее между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира». С «Суворовской» можно будет перейти на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии. У пассажиров салатовой ветки появятся дополнительные варианты поездок по городу. Кроме того, частично разгрузятся перегоны и пересадочные станции внутри Кольцевой линии», - рассказал мэр Москвы.

«Суворовская» станет 13-й станцией Кольцевой линии. Она расположится в центре города рядом с Суворовской площадью, Театром Российской армии, Самотечной улицей и улицей Дурова. Благодаря «Суворовской» улучшится транспортная доступность спорткомплекса «Олимпийский», который сейчас находится на реконструкции. Кроме того, метро станет ближе для жителей районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща, в которых живут более 200 тысяч человек. По оценкам экспертов, станцией будут пользоваться примерно 250 тысяч пассажиров в сутки.

«Рядом со станцией метро будут построены жилой дом по программе реновации, общественно-деловой и торгово-развлекательный центры. Приведем в порядок дороги, включая Олимпийский проспект, Суворовскую площадь, улицу Достоевского, Самотечную, Советской Армии, Селезневскую, Самарскую и Щепкина. Обустроим парковки и современные остановки наземного транспорта», - сообщил Сергей Собянин.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что на будущей станции «Суворовская» ведутся работы по расконсервации. Строительство станции начнется до конца 2023 года. Возможность создания «Суворовской» прорабатывалась еще в 1990-х годах, когда в центре Москвы была освобождена площадка для нее. Впоследствии от проекта отказались из-за технических сложностей, длительных сроков строительства и высокой стоимости. В прошлом году столичные власти сообщили, что станция все-таки будет расконсервирована и достроена.

По словам Андрея Бочкарева, технологически это очень сложный проект, который нужно реализовать так, чтобы строительные работы не повлияли на работу метро. Поэтому осуществить его можно только после окончания строительства Большой кольцевой линии.

- Мы не будем останавливать Кольцевую линию, но мы должны принять меры, чтобы правильно и быстро интегрировать «Суворовскую» с Кольцевой линией перед вводом ее в эксплуатацию, - рассказал глава градостроительного комплекса столицы.

Напомним, строительство Большой кольцевой линии будет завершено до конца 2022 года.