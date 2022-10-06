Водитель отвлекся от управления машины и снес ограждение на 52-м км МКАД на западе Москвы

Водитель объяснил полицейским, что отвлекся от управления и потому устроил ДТП Фото: Госавтоинспекция Москвы

На 52-м километре МКАД на западе Москвы в 6:09 6 октября произошла авария с участием автомобиля KIA RIO, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. Следуя по внутренней стороне Кольцевой, иномарка протаранила ограждение, которые выставили вокруг участка ремонтных работ дорожники.

От удара легковой автомобиль опрокинулся, однако водитель не пострадал. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД автомобилист признался, что не справился с управлением, поскольку на минуту отвлекся от управления машиной.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато административное расследование.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, на 11:00 движение на двухкилометровом участке МКАД от развязки с проспектом Генерала Дорохова до съезда на Троекуровский проезд затруднено.

Ранее KP.RU сообщил, что синоптики предупредили столичных автомобилистов о густом тумане утром 6 октября.