Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина считает жителей Москвы избалованными

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина считает москвичей избалованными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала, что она думает о жителях столицы. По словам певицы, москвичи более избалованны, чем люди из других регионов России, сообщает «Москвич Mag».

Кроме того, Катина отметила, что в Москве довольно быстрый, «скоростной» ритм жизни: люди постоянно куда-то спешат, суетятся и практически не могут расслабиться.

«В Москву люди приезжают больше работать, им надо выживать, надо добиваться чего-то, конкурировать и т. д. Все время куда-то несутся, спешат, везде суета, она не прекращается ни днем, ни ночью», — отметила она.

Москва – родной город Лены Катиной, она родилась в Шелапутинском переулке. Певица призналась, что очень любит свой город и является «москвичкой до мозга костей». При этом ей нравится выезжать и за пределы столицы.

Экс-солистка «Тату» также добавила, что комфортнее всего она чувствует себя в районе Крылатское. В то же время на востоке столицы девушке обычно неуютно: «Вы знаете, я почему-то не очень люблю восточное направление: Рязанку, шоссе Энтузиастов, Капотню, Люблино».

Ранее KP.RU сообщал, что блогер Елена Блиновская назвала характерное качество москвичей. По ее словам, жители столицы хотят взять от жизни все.