Реконструкция Старо-Рублёвского путепровода выполнена на 65 %

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП) строится на западе столицы. Напомним, платная трасса станет продолжением автодороги Северный обход города Одинцово. После ее запуска в будущем году ускорятся поездки водителей в столичных районах Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк. По проекту обновляются и соседние с дублером улицы, развязки и путепроводы. Среди них - Старо-Рублёвский путепровод. Подробнее о его реконструкции рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Сейчас проводится сборка пролетного строения путепровода через СДКП и направленного съезда с Рублевского шоссе на дублер», - сообщил заммэра.

По его словам, параллельно реконструируется действующий путепровод через МЦД-1. Сооружение готово уже на 65 процентов. Кроме того, обновляются сразу несколько участков улицы Ивана Франко. Затем ее свяжут с улицей Герасима Курина. Реконструкция должна завершиться до конца года.

ЧТО СДЕЛАЮТ

По проекту реконструкции Старо-Рублёвского путепровода:

- построят и полностью обновят около двух километров дорог;

- проложат две параллельные эстакады-съезда с путепровода – на Северный дублер Кутузовского проспекта и на улицу Герасима Курина и Рублевское шоссе.

Благодаря этому водители смогут быстрее доехать до улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Герасима Курина.

Помимо этого, после запуска Северного дублера Кутузовского проспекта поездка от МКАДа до «Москва-Сити» займет семь-восемь минут. Пока горожанам приходится тратить в пути 30 минут и больше. Из основных сооружений на будущей трассе построят:

- два подземных пешеходных перехода - в районе железнодорожных станций «Рабочий поселок» и «Фили»;

- эстакаду основного маршрута от МКАДа до станции Рабочий поселок (1,96 км), это будет одно из крупнейших в Москве подобных сооружений;

- эстакаду основной трассы через Рублёвское шоссе и железную дорогу;

- вантовый мост через Москву-реку;

- эстакаду на примыкании к основному маршруту обхода Одинцово;

- путепровод через Минскую улицу;

- cъезды длиной 8,5 километра.

ЦИФРЫ

С начала 2022 года в Москве открыли 40 километров новых дорог, пять пешеходных переходов и 15 искусственных сооружений. Среди крупных проектов - развязка МКАДа с Осташковским шоссе и путепровод на МКАДе в районе пересечения с улицей Верхние Поля.