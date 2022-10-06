Станцию «Суворовская» построят на Кольцевой линии метро Москвы

Станцию «Суворовская» построят на Кольцевой линии метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве утвердили проект будущей станции «Суворовская» Кольцевой линии метро. Она расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира», сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Пассажиры смогут переходить с «Суворовской» на «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской линии. Градоначальник добавил, что благодаря строительству новой станции разгрузятся перегоны и пересадочные узлу внутри коричневой ветки.

Кроме того, после открытия новой станции улучшится транспортная доступность спортивного комплекса «Олимпийский», Марьиной рощи, а также Тверского, Мещерского районов. На этих территориях проживает свыше 200 тысяч человек.

Возле станции «Суворовская» планируют возвести многоэтажку по программе реновации, офисы и торгово-развлекательные центры. Работы по благоустройству пройдут на Суворовской площади, Олимпийском проспекте, улицах Достоевского, Самотечной, Советской Армии, Самарской, Селезневской и Щепкина. Здесь появятся новые остановки и парковочные места.

Фото: телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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