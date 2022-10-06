Рабочий заживо сгорел на крыше балкона многоэтажки на севере Москвы

В Москве рабочий загорелся на крыше балкона многоэтажки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве 54-летнего рабочего госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами 97% тела, а его напарника с ушибом позвоночника и переломом стопы, сообщает mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло на Ходынском бульваре примерно в шесть часов вечера. Двое рабочих из Республики Беларусь и Украины занимались заливкой строительного битума на крыше балкона одиннадцатиэтажки. В один момент при нагреве нефтяной продукт загорелся, огонь перекинулся на мужчину. В это время его коллега успел спрыгнуть на балкон десятого этажа.

Пострадавших доставили в больницу. У одного из них диагностировали перелом стопы и ушиб позвоночника, другой – получил сильнейшие ожоги, его состояние оценивается как критическое.

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