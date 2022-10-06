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Происшествия6 октября 2022 9:46

Рабочий заживо сгорел на крыше балкона многоэтажки на севере Москвы

Мужчина получил ожоги 97% тела, его состояние оценивается как критическое
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве рабочий загорелся на крыше балкона многоэтажки

В Москве рабочий загорелся на крыше балкона многоэтажки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве 54-летнего рабочего госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами 97% тела, а его напарника с ушибом позвоночника и переломом стопы, сообщает mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло на Ходынском бульваре примерно в шесть часов вечера. Двое рабочих из Республики Беларусь и Украины занимались заливкой строительного битума на крыше балкона одиннадцатиэтажки. В один момент при нагреве нефтяной продукт загорелся, огонь перекинулся на мужчину. В это время его коллега успел спрыгнуть на балкон десятого этажа.

Пострадавших доставили в больницу. У одного из них диагностировали перелом стопы и ушиб позвоночника, другой – получил сильнейшие ожоги, его состояние оценивается как критическое.

Ранее KP.RU сообщал, что двух девочек забрали на скорой после падения на них фасадной плитки на востоке Москвы. Инцидент произошел на Ткацкой улице. По факту случившегося идет проверка.