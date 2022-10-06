Автомобиль перевернулся после аварии на Симферопольском шоссе в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

6 октября в Москве произошло столкновение двух автомобилей, во время которого один из участников ДТП перевернулся набок. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

В результате столкновения двух автомобилей на Симферопольском шоссе, один из них перевернулся набок и частично перекрыл проезжую часть. Оперативные службы Москвы уже находятся на месте, выясняются обстоятельства случившегося. О пострадавших пока неизвестно.

Специалисты дептранса отмечают, что сейчас движение по шоссе в сторону центра Москвы затруднено. Водителей просят заранее продумать маршрут для объезда этого участка дороги.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в районе Садовой-Черногрязевской улице в Москве произошла авария с участием двух легковушек и мотоцикла. Две из трёх полос Садового кольца были недоступны для проезда.