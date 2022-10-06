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Происшествия6 октября 2022 10:21

Житель Подмосковья снял и унес «умную» дверь с датчиками движения из квартиры на юге Москвы

При этом находившиеся в квартире вещи злоумышленник проигнорировал
Ирина РЕБРИКОВА
Похититель двери задержан

Похититель двери задержан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

60-летнего жителя Подмосковья задержали по подозрению в краже у жительницы юга столицы «умной» входной квартирной двери с датчиками движения и встроенной системой безопасности, сообщает телеграм-канал Baza. Преступление он совершил в одном из домов, расположенных на улице Фруктовой.

При этом злоумышленник прихватил только дверь, не заинтересовавшись находившимися в оставшейся без защиты квартире вещами.

Незадачливого вора задержали спустя десять дней после кражи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения для него на время расследования.

Ранее KP.RU рассказал о том, что пьяный автомеханик починил брошенные на улице в Москве старенькие «Жигули», вытащив аккумулятор из соседней машины, и угнал отремонтированный автомобиль. Ущерб от кражи составил 52 тысячи рублей, мастеровитого угонщика задержала полиция.