Автобусные маршруты у метро «Медведково» в Москве изменятся с 8 октября 2022 года

Автобусные маршруты у метро «Медведково» изменятся с 8 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 8 октября поменяются маршруты общественного транспорта у станции метро «Медведково», Речь идет об автобусах №50 и 93, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Так, автобусный маршрут №50 вместо Осташковской улицы будет ходить через широкую улицу и проезд Шокальского. При этом 50к больше не ходит: все рейсы будут осуществляться по полному маршруту.

Кроме того, маршрут №93 вместо Северодвинской улицы будет поворачивать на Широкую улицу до Студеного проезда. Автобусы по проезду Шокальского пойдут в другую сторону. Для проезда на Северодвинскую улицу горожанам и гостям столицы рекомендую пользоваться автобусами 71 и 428.

В Дептрансе отметили: автобусы в 10-м квартале Медведково начнут ходить чаще, а транспортная доступность жителей улучшится.

Ранее KP.RU сообщал, что станцию «Суворовская» построят на Кольцевой линии метро Москвы. Она появится между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира». С новой остановки подземки можно будет переходить на салатовую ветку.