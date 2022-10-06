Двое мужчин избили и порезали знакомого в ходе пьяной ссоры на юго-западе Москвы

Двое мужчин избили и порезали знакомого на проспекте 60-летия Октября в Москве Фото: ГУ МВД по Москве

Полицейские Москвы получили вызов о пьяной драке, происходившей возле подъезда одного из многоквартирных домов на проспекте 60-летия Октября. Прибывшие правоохранители обнаружили избитого и раненого мужчину. Об этом пишет пресс-служба МВД России.

По данным полиции, 34-летний мужчина выпивал спиртное вместе с двумя знакомыми на лавочке, возле подъезда многоквартирного дома. В какой-то момент между ними завязался конфликт, и двое собутыльников избили мужчину - один бил руками и ногами, а второй затем достал канцелярский нож, и несколько раз ударил им пострадавшего в шею.

Сотрудники ППС нашли раненого гражданина, его сразу госпитализировали, сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Вскоре были задержаны и подозреваемые - двое приезжих, одному 47 лет, другому - 48 лет. Возбуждено уголовное дело, пока что оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Им вменяют угрозу убийством.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве мужчина зарезал свою жену из ревности, нанеся ей девять ножевых ранений, а затем покончил с собой, оставив предсмертную записку матери девушки.